Non solo Tarantino. Da Radegund di Malick a Rocketman, il punto su ciò che potremmo vedere al Festival di Cannes 2019

Che questo sarebbe stato l'anno di Tarantino e del suo nuovo, nono film, C'era una volta a Hollywood, e che si sarebbe parlato di lui, di lui, e quasi solo di lui lo sapevamo benissimo. E tutto sommato ci può stare anche bene.

Ma mentre lo stesso regista dichiara che farà di tutto per terminare in tempo il montaggio del suo film, di modo tale da poterlo proiettare a Cannes il prossimo 21 maggio, a venticinque anni dall prima di Pulp Fiction e della storica vittoria della Palma d'Oro, non è che sulla Croisette possano pensare di fare un programma solo con lui e il suo film.

E allora, visto che oramai i tempi sono stretti, impazza il toto-Cannes, e si moltiplicano le speculazioni su quali potrebbero essere i film che andranno a contendersi la Palma d'Oro o comunque un posto al sole nella Selezione Ufficiale del festival francese.

Tra i nomi di maggior rilievo di cui si parla c'è quello di Terrence Malick, che a Cannes potrebbe tornare con il nuovo Radegund, a otto anni di distanza dalla Palma d'oro vinta con The Tree of Life, a patto ovviamente che il film piaccia a Fremaux e soci e che il meticoloso regista finisca - anche lui - il montaggio in tempo utile.

A dispetto di alcune recenti incertezze sembra oramai certa, invece, complice una data d'uscita francese fissata proprio durante il festival, la presenza sulla Croisette del nuovo film di James Gray, l'ambizioso Ad Astra che - guarda un po' - vede protagonista il Brad Pitt di C'era una volta a Hollywood.

Dato per certo è anche il nuovo film del presidente della Giuria dell'edizione 2017 di Cannes, Pedro Almodovar, quel Dolor y gloria che, nelle sale spagnole, esce domani.

Con un cast capitanato da Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ludivine Sagnier (ma c'è anche Ethan Hawke), e con la Palma d'oro vinta lo scorso anno con Un affare di famiglia, non sorprende che il nuovo film di Kore-Eda, The Truth, sarà quasi certamente a Cannes, mentre potrebbe non salire la Montée des Marches ma percorrere il lungomare del Lido di Venezia la Kristen Stewart protagonista di Against All Enemies, il film di Benedict Andrews in cui interpreta la leggendaria Jean Seberg.