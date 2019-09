Non solo Spider-Man nell'accordo tra Marvel e Sony?

News Cinema

Le due major secondo le voci potrebbero collaborare sui dettagli di altri franchise come Venom 2 e Sinister Six.

Dopo la risoluzione del "problema" Spider-Man, su cui Sony e Marvel hanno trovato un accordo soddisfacente per entrambe, ma soprattutto per i fan, altri rinnovi potrebbero essere in arrivo. Secondo un articolo del bene informato Deadline:

"Ci sono voci che mentre la Sony va avanti col proprio universo Marvel con titoli come Venom 2 e Sinister Six, e la Disney/Marvel coi propri film, potrebbe esserci un "botta e risposta" tra i due franchise per quanto riguarda i dettagli di quello che potrebbe essere liberamente descritto come un universo complesso condiviso". Sembra che insomma, sia pure in modo non stretto come per il film di Spider-Man, ci sarà uno scambio di idee tra gli Studios anche per eventuali crossover e spin-off della serie.

Quando ha parlato del nuovo accordo, Kevin Feige è sembrato alludesse proprio a questo quando ha detto:

"Spider-Man è un'icona potente e un eroe la cui storia coinvolge diverse generazioni e pubblico in tutto il mondo. Inoltre è l'unico eroe col superpotere di attraversare gli universi cinematografici, così, mentre la Sony continua a sviluppare il proprio Spiderverso non si può mai sapere quali sorprese abbia in serbo il futuro".

Deadline sottolinea come questa parte dell'accordo sia ancora nelle fasi iniziali. La Disney/Marvel, è stato finora deciso, metterà il 25% del budget e incasserà il 25% dei profitti mentre la Sony distribuirà il film, e Spider-Man apparirà in un altro film del MCU. Scopriremo in futuro se la possibilità di collaborazione tra Marvel e Sony su altri film è davvero concreta o se si tratta solo di speculazioni.