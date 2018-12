Non solo ROMA: da oggi nei cinema torna anche L'appartamento, uno dei capolavori di Billy Wilder

Che da oggi, per tre giorni, nei cinema arrivi ROMA, grazie alla distribuzione della Cineteca di Bologna, oramai lo sapete tutti.

E però è perlomeno altrettanto importante ricordare che da oggi, sempre grazie alla Cineteca di Bologna e il suo progetto distributivo di classici intramontabili della storia del cinema, Il cinema ritrovato. Al cinema, nelle sale italiane torna uno dei capolavori del grandissimo Billy Wilder: L'appartamento, la geniale commedia del 1960 interpretata da Jack Lemmon e Shirley MacLaine che vinse cinque premi Oscar, tra i quali ovviamente quello per il miglior film e la miglior regia.

Il film viene proposto nella versione restaurata in 4K vista la scorsa estate nel corso della 32a edizione del festival Il Cinema Ritrovato, che restituisce lo splendore originale a questa commedia che racconta New York e un personaggio sfruttato, nevrotico ed esilatante (il C.C. Baxter di Lemmon) in una maniera che anticipa quasi molto del cinema successivo di Woody Allen.

“Ricordo molto, molto bene come è nato L’appartamento”, ha raccontato Billy Wilder. “Vidi Breve incontro di David Lean, e nel film Trevor Howard era il protagonista. Un uomo sposato ha una relazione con una donna sposata, e usa l’appartamento di un compagno per i suoi scopi sessuali. Ho sempre avuto in testa che l’amico di Trevor Howard, che appare solo in una o due piccole scene, che torna a casa e si getta sul letto caldo che gli amanti hanno appena lasciato, sarebbe stato un personaggio molto interessante. Ne presi qualche appunto, e anni dopo, dopo aver finito A qualcuno piace caldo, volevamo fare un altro film con Jack Lemmon. Mi capitò tra le mani quella nota, e ci mettemmo a parlare del personaggio, incominciammo la struttura, attaccammo con i tre atti, gli altri personaggi; e elaborammo lo schema, e quando avemmo abbastanza materiale allora lo passammo a Mr. Lemmon e a Walter Mirisch e alla United Artists”.

Per l'elenco completo delle sale dove sarà proiettato L'appartamento, basta visitare il sito del Cinema Ritrovato.