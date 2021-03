Non solo Parasite: su Prime Video i tre thriller di Na Hong-jin, grande talento del cinema coreano

News Cinema

The Chaser, The Yellow Sea e Goksung - La presenza del diavolo: serial killer, noir e horror s'intrecciano nel cinema di uno dei più importanti registi del cinema coreano contemporaneo, uno che sta allo stesso livello dei Bong Joon-ho e dei Park Chan-wook. I tre film sono disponibili in streaming su Prime Video.

Che il cinema coreano sia da anni tra i migliori al mondo, lo andiamo dicendo da tempi non sospetti. Da molto prima che Parasite vincesse tutto il vincibile - dalla Palma d'oro di Cannes all'Oscar come miglior film, oltre a quelli per la regia, la sceneggiatura e ovviamente quello per il miglior film internazionale - e sdoganasse presso il grande pubblico di tutto il mondo non solo un autore come Bong Joon-ho ma, speriamo, tutta una cinematografia.

Il nome di Bong, oramai, è ben noto. Grazie al successo di Oldboy, rifatto anche da Spike Lee, anche quello di Park Chan-wook non suona sconosciuto al pubblico. Diverso, finora, il caso di Na Hong-jin: regista più giovane e meno noto da noi dei blasonati colleghi, ma che è autore di un cinema capace di dialogare con loro ad armi pari.

Classe 1974, Na Hong-jin ha diretto, dal 2008 a oggi, tre soli film, che però sono tre grandi film. Tre thriller diversi tra loro per trama e sfumature - il primo è una storia di serial killer, il secondo un noir violentissimo, il terzo flirta apertamente con l'horror - che però tutti caratterizzati da trame complesse e avvincenti, dall'eleganza del linguaggio cinematografico e da una visione dura, cupa e senza compromessi del mondo e della vita. Si intitolano The Chaser, The Yellow Sea e Goksung - la presenza del diavolo, e potete vederli tutti in streaming su Amazon Prime Video.

The Chaser

Nella sua opera prima, che gli è valsa il premio come miglior regista ai Grand Bell Awards e ai Korean Film Awards, i due più importanti premi di cinema in Corea, Na Hong-jin racconla storia di Jung-ho ex-poliziotto dal passato non pulitissimo che ha abbandonato la legge per diventare il protettore per un gruppo di prostitute. Quando alcune delle sue ragazze iniziano a sparire, pensa che abbiano solo voluto abbandonare il mestiere, ma si rende poi conto che le ragazze scomparse erano tutte state richieste dallo stesso uomo. Cerca di incastrarlo grazie a una nuova richiesta, ma quando Mi-Jin, la ragazza che gli ha mandato, non riesce a contattarlo come previsto, si mette lui stesso sulle sue tracce. Lo scova in breve tempo, e interviene anche la polizia: ma quello che si rivela essere un serial killer non vuole rivelare dove sia Mi-Jin, che potrebbe essere ancora viva. Jung-ho farà letteralmente di tutto per trovarla e salvarla.





The Yellow Sea

Con il suo secondo film Na sbarca al Festival di Cannes, che lo propone nella sezione Un Certain Regard nel 2011. Questa volta il protagonista è Gu-nam, un uomo che vive a Yanji, in quella provincia cinese incastonata tra Russia e Corea che è popolata prevalentemente da Joseonjok, sino-coreani che parlano entrambe le lingue e sono vittime di razzismo tanto in Cina quanto in Corea. Per ripagare un debito enorme, Gu-nam accetta la proposta del gangster Myun Jung-hak, e di tornare in Corea per uccidere un uomo: per lui è l'occasione duplice di affrancarsi dai debiti e di ritrovare la moglie, che lo aveva abbandonato ed era fuggita proprio in Corea. Ma una volta sul posto, Gu-nam scoprirà che ci sono altri interessati al suo bersaglio, e di essere finito nel bel mezzo di un intrigo letale.





Goksung - La presenza del diavolo

Nel suo terzo film, che lo riporta nuovamente a Cannes (la sezione è quella dei film di mezzanotte, l'anno il 2016), Na flirta apertamente con l'horror. La storia inizia con l'arrivo di un anziano forestiero, che si stabilisce nelle vicinanze di un villaggio coreano di montagna. L'unica cosa che si sa di lui è che è un giapponese. Poco dopo il suo arrivo, nel villaggio iniziano a susseguirsi strani eventi, e a verificarsi morti misteriose. A indagare è la polizia, che pensa che la causa delle morti sia l'avvelenamento da funghi selvativi. Ma il poliziotto Jong-gu inizia a credere ai pettegolezzi, che vogliono lo sconosciuto giapponese dietro a questi eventi. E ci crede a tal punto da arrivare a chiedere l'aiuto di uno sciamano.





