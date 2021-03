Non solo marijuana: Seth Rogen sarà lo zio di Spielberg nel film del regista sulla sua infanzia

News Cinema

Seth Rogen in trattative per il nuovo film di Steven Spielberg che racconta la sua infanzia in Arizona. Il celebre Stoner di Hollywood va a raggiungere Michelle Williams.

Ultimamente avevamo parlato di Seth Rogen riguardo alla sua seconda carriera di produttore e commerciante di "erba" e articoli di ceramica (il sito della sua Houseplant è andato in crash a causa delle eccessive richieste), ma siamo contenti di tornare a farlo per quel che riguarda la sua prima professione, la recitazione. Deadline ha annunciato che Rogen è in trattative per interpretare il film autobiografico ancora senza titolo, che Steven Spielberg realizzerà sulla sua infanzia tra fine anni Cinquanta e inizio anni Sessanta, in Arizona.

Rogen si unisce dunque a Michelle Williams, già scritturata, in un ruolo ispirato alla madre del regista (ma, scrive il sito, "con una voce distinta e originale", mentre l'attore dovrebbe interpretare lo zio preferito del giovane Spielberg. È la prima volta dai tempi di A.I. che Steven Spielberg scriverà la sceneggiatura in collaborazione, per la precisione con Tony Kushner, che ha lavorato a diversi suoi film.

Le riprese inizieranno questa estate per un'uscita prevista nel 2022. Si tratta di un progetto che è molto atteso perché tutti sanno quanto l'infanzia di Spielberg in quel particolare periodo abbia influenzato la sua cinematografia. Ci si aspetta per il cast adulto altri nomi di alto livello mentre è più probabile che per il suo ruolo e quello degli altri ragazzi il regista ricorrerà a giovani attori poco conosciuti.

Quanto a Seth Rogen, poliedrico personaggio, l'11 maggio uscirà il suo primo libro, una raccolta di racconti intitolata "Yearbook".