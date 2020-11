Non solo Mank: David Fincher ha firmato un contratto d'esclusiva quadriennale con Netflix

News Cinema

Il regista dell'attesissimo Mank continua a rilasciare interviste, e alla francese Premiere conferma quanto già si diceva in giro riguardo un contratto esclusivo con colosso dello streaming. Ecco cosa lo ha spinto a farlo.

Il suo nuovo Mank è stato già mostrato ai critici di mezzo mondo (che lo hanno adorato), e se da noi lo vedremo solo in streaming su Netflix a partire dal prossimo 4 dicembre, nelle sale americane debutterà (simbolicamente, data la pandemia) domani 13 novembre, per diventare elegibile a quei premi Oscar che rischia, fortunatamente, di dominare. E, di conseguenza, David Fincher è impegnato in numerose interviste con le principali testate di cinema e non di tutto il mondo.

Parlando con lo storico mensile francese Première, Fincher ha confermato quello che già veniva dato per cert da più parti: di aver firmato con Netflix - con la quale collabora comunque da 2013, producendo serie come House of Cards, Mindhunter e anche l'animata Love, Death and Robots - un contratto di esclusiva quadriennale.

"Ho un accordo esclusivo con Netflix per i prossimi quattro anni," ha dichiarato il regista, che con Mank torna al lungometraggio sei anni dopo l'ultimo Gone Girl. "A seconda da come Mank verrà accolto, andrò da loro a capo chino chiedendo cosa posso fare per farmi perdonare, o assumerò l'atteggiamento dello stronzo arrogante che vuole imporre altri film in bianco e nero," ha aggiunto scherzando. Poi, parlando più seriamente, ha specificato che il suo ruolo è quello di "produrre 'contenuti', qualsiasi cosa questo voglia dire, che possano essere capaci di attirare pubblico dalla mia piccola sfera d'influenza."

Non sono note le cifre dell'accordo, ma alcune fonti statunitensi, non confermate, parlano di "nove cifre": cioè dai 100 milioni di dollari in su.

Ma, oltre che denaro, quello che David Fincher spera di trovare a Netflix, e che come raccontava a Total Film non trova più in alcun altro Studio hollywoodiano, è la libertà di esplorare artisticamente quello che gli sta a cuore. "Se ho firmato quest'accordo con Netflix è anche perché mi piacerebbe lavorare come Picasso dipingeva, provare cose diverse, provare a rompere la forma o cambiare il modo in cui le cose vengono fatte. Mi piace l'idea di avere un'insieme di mie opere. E sì, ammetto di trovare strano che, dopo quarant'anni passati a fare il regista, abbia realizzato solo dieci film. Undici in realtà, ma sono dieci quelli che posso chiamare miei film. Sì, oggettivamente è una considerazione abbastanza terrificante."

Qualsiasi cosa decida di fare Fincher con Netflix, la speranza è che priviligi i film alle serie, e che riesca a mantenere lo stato di grazia straordinario dimostrato con Mank.

