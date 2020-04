Non pensarci: il film da vedere e commentare insieme venerdì 3 aprile con SimulWatch

News Cinema

Valerio Mastandrea protagonista di questa commedia diretta da Gianni Zanasi, il più sottovalutato tra i nostri registi in attività. Appuntamento su SimulWatch venerdì 3 aprile alle ore 15:30.

La visione condivisa di venerdì 3 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di una nelle migliori commedie italiane del nuovo millennio: s'intitola Non pensarci, e l'ha diretta nel 2008 Gianni Zanasi, con protagonisti Valerio Mastandrea, Anita Caprioli e Giuseppe Battiston.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Non pensarci e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi venerdì 3 aprile alle ore 15:30.

Gianni Zanasi è il più sottovalutato tra i registi italiani dei nostri anni. Non pensarci l'ha scritto assieme a Michele Pelligrini, e il film racconta la storia di Stefano, un trentenne scapestrato che ha visto infrangersi contro il muro della realtà il sogno di diventare una rockstar e che non ha più una lira. Torna allora a casa dai genitori e dai fratelli, a Rimini, dove la sua famiglia possiede una piccola azienda che produce ciliege sotto spirito. Stefano, però, si accorgerà che nemmeno quella che in apparenza è una benestante e serena famiglia borghese se la passa poi tanto bene. Perlomeno, non tanto meglio di lui.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

