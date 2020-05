Non luogo a procedere per l’inchiesta contro Abdellatif Kechiche per aggressione sessuale

News Cinema

Archiviata presto per assenza di basi la denuncia di una donna che aveva nei mesi scorsi accusato il regista franco tunisino.

Dopo un’inchiesta la procura di Parigi ha archiviato per non luogo a procedere la denuncia di aggressione sessuale piovuta qualche tempo fa contro Abdellatif Kechiche e partita da una donna che aveva detto di essersi addormentata per aver bevuto troppo alcol dopo una cena a casa del regista.

L’inchiesta era stata aperta nell’ottobre 2018 e ora è stata chiusa perché “il reato non è sufficientemente suffragato da prove”, secondo una fonte citata da France Info. “Per una volta la ragione ha prevalso sul pathos”, ha dichiarato Jérémie Assous, avvocato del regista, palma d’oro nel 2013 per La vita di Adele.

La donna, ventinovenne, all’epoca aveva affermato a BFMTV di aver cenato con Kechiche nel giugno 2018 in un appartamento del XX Arrondissement di Parigi. Addormentata dopo alcuni bicchieri, aveva detto di essersi risvegliata sul divano, “con i pantaloni aperti mentre il signor Kechiche si abbandonava a delle molestie”. Oggi arriva il responso delle indagini, il regista è stato prosciolto.