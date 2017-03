Non è un paese per giovani: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima del film

Non è un paese per giovani, il nuovo film di Giovanni Veronesi con Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco, Sergio Rubini e Nino Frassica, arriverà nei cinema il 23 marzo.

Comingsoon.it ti offre la possibilità di prenotare un invito omaggio (valido per 2 persone) per assistere alla proiezione in anteprima, il giorno 20 marzo alle ore 20.30 in diverse città d'Italia.

Sandro ha poco più di vent'anni, è gentile, a volte insicuro e il suo sogno segreto è diventare uno scrittore. Luciano invece è coraggioso e brillante, ma con un misterioso lato oscuro. S'incontrano tra i tavoli di un ristorante dove lavorano entrambi come camerieri. Come tanti loro coetanei, Sandro e Luciano sentono che la loro vita in Italia non ha alcuna prospettiva. Si scelgono istintivamente e decidono, presi da un'euforica incoscienza, di cercare un futuro per loro a Cuba, la nuova frontiera della speranza dove tutto può ancora accadere.