Non è un paese per giovani arriva al cinema e noi vi portiamo sul set del film a Cuba

Arriva oggi, giovedì 23 marzo, nelle nostre sale Non è un paese per giovani, il nuovo film di Giovanni Veronesi con protagonisti Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco e con Sergio Rubini e Nino Frassica.





Così come l'omonima trasmissione radiofonica di Radio2 condotta da Giovanni Veronesi e Massimo Cervelli a cui è ispirato, il film racconta la storia di due giovani italiani che decidono, come molti loro coetanei ogni anno, a lasciare l'Italia per realizzare il loro sogno all'estero. Nello specifico si tratta di Sandro e Luciano. Il primo ha poco più vent’anni, è gentile, a volte insicuro e il suo sogno segreto è diventare uno scrittore, il secondo invece è coraggioso e brillante, ma con un misterioso lato oscuro. S'incontrano tra i tavoli di un ristorante dove lavorano entrambi come camerieri e il loro progetto è quello di aprire un ristorante italiano a Cuba che offra ai clienti il wi-fi -ancora raro sull'isola- grazie alle nuove ma limitate concessioni governative. Con Nora, la strana ragazza che li aspetta all’Avana come un destino, scopriranno che esiste anche un modo glorioso di perdersi, che darà un senso profondo alla fatalità che li ha fatti incontrare...



In attesa di vedere il film al cinema, vi portiamo direttamente a Cuba sul set del film a incontrare il regista e i protagonisti e l'auore della colonna sonora, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, con questo bel video backstage che vi mostriamo in esclusiva: