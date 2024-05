Non credo in niente: date e città del tour in pellicola 35mm per il film indipendente di Alessandro Marzullo

News Cinema

Continua la propria strada distributiva il film Non credo in niente che dallo scorso settembre segna il sold out in ogni sala in cui è programmato. Ora gli autori puntano più in alto e organizzano proiezioni in 35mm del film (prima volta per un titolo italiano negli ultimi 10 anni).

Siamo esseri erranti in cerca di risposte a domande esistenziali. Risposte che non arriveranno, almeno non come le vorremmo. Allora ciò che ci resta è trovare qualcosa che ci definisca nel piccolo universo in cui le nostre vite si spostano, una prova che dobbiamo affrontare da soli perché la società o le community che frequentiamo non sono sempre in grado di aiutarci. Il senso di appartenenza è qualcosa di tribale che va all'origine della nostra specie ed è lì che ci rifugiamo quando ci sentiamo disorientati o disperati. Ma nel raccontare il viaggio notturno di quattro ragazzi, preda delle loro incertezze, l'autore e i produttori del film Non credo in niente, invece, hanno cercato e trovato la loro strada, con fatica e devozione, con coraggio e consapevolezza.

Dallo scorso giugno quando fu presentato al Pesaro Film Festival, il film scritto, prodotto e diretto da Alessandro Marzullo ha percorso la via più tortuosa per mostrarsi al pubblico. Non credo in niente è stato distribuito "porta a porta" nei cinema di tutta Italia, spesso con proiezioni uniche che hanno fatto registrare sempre il tutto esaurito. Prodotto e distribuito da Daitona e Flickmates, il film si avvale della presenza degli attori Demetra Bellina, Giuseppe Cristiano, Renata Malinconico, Mario Russo, Lorenzo Lazzarini, Gabriel Montesi, Antonio Orlando e Jun Ichikawa.

Il tour di Non credo in niente: dal 6 maggio le nuove proiezioni del film

Oltre ad appartenere con orgoglio al mondo del cinema indipendente, il film è stato girato su pellicola 16mm, scansionato in digitale e ora stampato su pellicola Kodak 35mm. Perché non è certo finita qui l'avventura in sala. Con le nuove proiezioni in arrivo, Non credo in niente si segnala come il primo film film italiano distribuito al cinema in pellicola negli ultimi dieci anni. Come dicono gli autori, gli attori e i produttori di Daitona e Flickmates, sempre presenti agli appuntamenti di città in città, "è un'occasione per vedere questo film al massimo del suo potenziale, così come è stato pensato, un modo per vivere una profonda esperienza sensoriale sia per chi lo vedrà per la prima volta, sia per chi tornerà per vederlo nuovamente".

6 Maggio ore 19.30 – Firenze: Spazio Alfieri

7 Maggio ore 21.30 – Bologna: Cinema Galliera

8 Maggio ore 19.00 – Milano: Cinema Beltrade

10 Maggio ore 21.00 – Modena: Sala Truffaut

15 Maggio ore 21.00 – Roma: Cinema Multisala Lux

21 Maggio ore 20.30 – Roma: Cinema Adriano

30 Maggio ore 21.00 – Casal Palocco (RM): Cinema San Timoteo DATE IN AGGIORNAMENTO

Prevendite acquistabili sul sito noncredoinniente.com

Non credo in niente: trama e trailer del film

Una ragazza ricca di talenti artistici che è assistente di volo; un taciturno aspirante attore che vaga in sella alla sua moto in cerca di sesso occasionale; una coppia di fidanzati musicisti costretta a lavorare in nero nella cucina di un ristorante. Non si conoscono tra loro, ma vivono tutti la stessa situazione: la strada che avevano intrapreso li ha condotti in un vicolo cieco e si ritrovano alla soglia dei trent’anni senza prospettiva. Le loro ambizioni giovanili si sono scontrate con la realtà del mondo contemporaneo. Vivono in un profondo e costante disagio, nell’insoddisfazione, senza comprendere a fondo il motivo del loro malessere, rischiando così di abbandonarsi alla totale inazione o all’aggressività casuale.