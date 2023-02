Non Così Vicino: da oggi al cinema il film con Tom Hanks

News Cinema

Tratto dal romanzo bestseller "L'uomo che metteva in ordine il mondo" e diretto da Marc Foster, è da oggi nei cinema italiani distribuito da Warner Bros. Non Così Vicino, il film con protagonista Tom Hanks. Ecco la trama, il trailer, le clip e la recensione del film.

E' da oggi nei cinema italiani in oltre 330 sale Non Così Vicino, il film tratto dal divertente bestseller internazionale "L'uomo che metteva in ordine il mondo" dello scrittore Fredrik Backman, dal quale è già stato realizzato nel 2015 il film svedese Mr. Ove (candidato all'Oscar nel 2017 come miglior film internazionale).

Protagonista assoluto di Non Così Vicino, nei panni del protagonista Otto, è Tom Hanks, affiancato nel cast da Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo e Mariana Treviño.

Non così Vicino: la trama ufficiale, il trailer italiano e la clip del film

Tratto dal comico e commovente bestseller “L'uomo che metteva in ordine il mondo”, Non Così Vicino racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini.



Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.



Non Così Vicino: la nostra recensione del film con Tom Hanks

È pieno di sfumature Non così vicino, e di mutamenti sottili, che Marc Forster cattura con la sua macchina da presa e restituisce con delicatezza. Il suo film non è mai consolatorio, non cerca la commozione o l'happy ending, perché il protagonista indosserà pure (in una foto) un costume da coniglio rosa shocking, ma lacera il cuore quando ripensa al passato e a una vita che non è stata idillio ma ha portato sofferenza e ingiustizie. Forster ci costringe a guardare, per l'intera durata di Non così vicino, la fragilità, più fisica che emotiva, di Otto, non a caso interpretato da un Tom Hanks magro, quasi gracile, che scompare nel completo blu che indossa ogni volta che prova a farla finita. (Carola Proto - Comingsoon.it) Non Così Vicino: leggi la nostra recensione completa del film.