Non ci resta che piangere, stasera in tv il film con Roberto Benigni e Massimo Troisi: 3 curiosità da non perdere

Scopriamo 3 divertenti curiosità su Non ci resta che Piangere, esilarante commedia diretta ed interpretata da Roberto Benigni e Massimo Troisi in onda stasera in tv.

Stasera, 23 dicembre 2023, alle ore 21.30, andrà in onda in TV su Rete Quattro l'amatissimo film Non ci Resta che Piangere (1984). Il lungometraggio, diretto ed interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi, è un grande classico della commedia italiana, per non dire un vero e proprio capolavoro. Molti di noi, probabilmente, potrebbero recitarne le battute a memoria, ma siamo sicuri di sapere tutto su questo esilarante gioiellino di comicità?

Nel dubbio, ecco alcune divertenti curiosità sul cult che, in meno di due ore, ha regalato indimenticabili risate a milioni di italiani. E messo in scena il viaggio nel tempo prima che diventasse l'espediente narrativo mainstream per antonomasia.

Non ci resta che piangere: trama, cast e trailer del film con Benigni e Troisi

L'insegnante Saverio (Roberto Benigni) e il bidello Mario (Massimo Troisi), due giovani amici, si perdono guidando nella campagna toscana. Un violento temporale li costringe a cercare riparo per la notta in una locanda. L'indomani, si sveglieranno in quel di Frittole, in un passato lontanissimo. Saverio si adatta di buon grado alla nuova realtà mentre l'amico si fa prendere dal panico. L'incontro con una graziosa nobildonna (Amanda Sandrelli) lo aiuterà tuttavia ad adattarsi. I due protagonisti abbandoneranno l'idea di tornare al presente per compiere un'impresa ben più grande: cambiare il corso della storia. Decideranno infatti di andare in Spagna per fermare Cristoforo Colombo prima che scopra l'America.

Nel cast di Non ci resta che piangere, oltre all'istrionica coppia Benigni-Troisi e alla già citata Sandrelli, ricordiamo la presenza di Paolo Bonacelli, Carlo Monni, Elisabetta Pozzi, Nicola Morelli, Galliano Mariani e Livia Venturini. Il film, all'epoca della sua uscita, incassò l'esorbitante cifra di 15 miliardi di lire. Tuttavia, la commedia non scampò alle polemiche. Le critiche erano legate in particolare alle scelte registiche del duo di artisti, impegnati nelle duplici vesti di attori e autori.

Non ci resta che Piangere, 3 insolite curiosità sulla commedia cult

Dal film è stato tratto un romanzo

Il successo di Non ci resta che piangere ha portato alla pubblicazione, nello stesso anno, di un libro omonimo, basato sulla sceneggiatura del film e firmato da Benigni e Troisi. Nel 1994, anno della morte di Massimo Troisi, il romanzo è stato ripubblicato da Mondadori. La principale differenza con il lungometraggio risiede nel finale. Nella versione letteraria, infatti, Saverio confessa a Mario che conosce il modo per tornare nel XX secolo. È però disposto a rivelarglielo soltanto se il bidello prometterà di sposare sua sorella.

Un'altra curiosità di cui in pochi sono al corrente è che esiste anche una "extended version" di Non ci resta che piangere, della durata di 2 ore e 24 minuti. In questa introvabile edizione, trasmessa soltanto una volta, molti anni fa, da Telemontecarlo, il personaggio della guerriera Astriaha (Iris Peynado) ha molto più spazio e viene approfondito.

Sono solo canzonette? Non proprio!

Le riprese del film cominciarono in grande ritardo rispetto alle previsioni, a 'causa' dell'indecisione di Benigni e Troisi nello scrivere il copione. Per questo, in Non ci resta che piangere, l'improvvisazione ha avuto ampio spazio. Amanda Sandrelli ha ammesso in un'intervista che, in effetti, un copione vero e proprio non è mai esistito. L'attrice ha svelato anche un divertente aneddoto relativo ad una delle scene più famose del cult.

Si tratta del momento in cui Massimo Troisi, alias Mario, intrattiene la giovane Pia (Sandrelli) cantandole canzoni di grande successo che spaccia per proprie. Tra queste, Yesterday dei Beatles. “Massimo mi disse che avrebbe canticchiato qualche brano - ha dichiarato Amanda Sandrelli - ma non mi disse quali. Poi all’improvviso se ne viene fuori con Yesterday. E finché lo cita mi trattengo. Ma appena dice “bom bom” scoppiammo tutti a ridere per diversi minuti”.

Non solo risate: la citazione è costata cara alla produzione! Mauro Berardi, infatti, ha svelato che la produzione ha dovuto sborsare ben 70 milioni di lire in diritti d’autore solo per aver accennato il famosissimo brano.

La Lettera a Savonarola

Un'altra scena indimenticabile è quella in cui i due amici scrivono una lettera a Girolamo Savonarola per liberare il loro amico Vitellozzo. Anche in questo caso, Benigni e Troisi si lasciarono andare all'improvvisazione, strizzando palesemente l'occhio al film Totò, Peppino e la malafemmina (1956). I più attenti, in questa sequenza, hanno individuato un 'errore'. Quando Saverio stacca una penna da un pollo per usarla per scrivere, questa è tutta spelacchiata. Quando l’inquadratura cambia, tuttavia, la penna si è trasformata magicamente in una efficiente penna ad inchiostro!

Non è tutto: il personaggio di Savonarola non compare mai. Tuttavia, tra le scene tagliate, c'era una sequenza che vedeva protagonista il predicatore, interpretato dall’attore toscano Marco Messeri.