Non ci resta che piangere: il film da vedere e commentare insieme lunedì 28 settembre con SimulWatch

Una delle commedie italiane più brillanti di tutti i tempi? Eh sì, Non ci resta che piangere. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 28 settembre alle 20:30.

La visione condivisa di lunedì 28 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una delle commedie italiane più brillanti di tutti i tempi. È il 1984 quando Massimo Troisi e Roberto Benigni scrivono, dirigono e si ritagliano i ruoli principali di Non ci resta che piangere, un film che regala un divertimento surrale con un'accoppiata comica che definire riuscita è un eufemismo. Nonostante siano oggettivamente migliori i precedenti film di Troisi e i successivi film di Benigni, Non ci resta che piangere appartiene a una categoria a sé per l'alchimia che si crea tra lo sfrontato toscano e il timido campano, capace di generare scene talmente esilaranti da farne oggi, a 36 anni di distanza, un film di culto.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Non ci resta che piangere e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 28 settembre alle 20:30.

I protagonisti della vicenda sono l’insegnante Saverio (Roberto Benigni) e il bidello Mario (Massimo Troisi), amici di vecchia data. I due si trovano in un punto non precisato della campagna toscana, fermi ad un passaggio a livello. L’attesa aumenta l’angoscia di Saverio, molto preoccupato per la sorella Gabriella, depressa dopo la rottura con il suo fidanzato americano.

Stanchi di attendere il treno, Mario e Saverio si avventurano in un sentiero principale ma, quando la macchina ha un improvviso guasto, sono costretti a soggiornare in una sperduta locanda. Al loro risveglio, i due amici si ritrovano catapultati nella Toscana del XV secolo.



