NON CHIUDETE I CINEMA!

La redazione di Comingsoon.it di 25 ottobre 2020 3

Dopo le indiscrezioni che si sono susseguite fin dalla scorsa serata, arriva ora la conferma che il nuovo decreto firmato dal governo contro il coronavirus prevede anche, di nuovo, la chiusura totale dei cinema italiani.

Un provvedimento che riteniamo incomprensibile e certo non condivisibile, vista l'oggettiva sicurezza - lo dimostrano recenti studi - con cui è possibile godersi un film in sala, grazie agli investimenti davvero gravosi degli esercenti e al rispetto del rigido protocollo di sicurezza da parte di tutti, con un’organizzazione che prevede una capienza ridotta, una sanificazione costante e un rispetto del distanziamento, sempre indossando la mascherina.

Un macigno contro la ripresa del settore, già in grossa difficolta e privo di molti prodotti di richiamo di produzione americana.

Migliaia di lavoratori dell’industria cinematografica rischiano di pagare un prezzo troppo alto, NON CHIUDETE I CINEMA.