Non Aprite Quella Porta: nella lotte per i diritti coinvolti anche Osgood Perkins, Jordan Peele e Taylor Sheridan

Da un po' di tempo il franchise seguito al seminale film di Tobe Hooper, Non aprite quella porta, è fermo. Ma è in corso a Hollywood una vera e propria guerra di offerte per rilanciarlo. Ecco chi sono i principali offerenti e progetti.

L'ultimo film della serie nata dal capolavoro del compianto Tobe Hooper, The Texas Chainsaw Massacre, da noi ribattezzato Non aprite quella porta, risale al 2022 e si trattava di un cosiddetto requel. In tutto, escludendo il capostipite, sono 8 i film che ne sono nati. Adesso Deadlline annuncia che ci sono altrettanti Studios che si contendono i diritti del marchio, che comprendono non solo i film ma serie tv, eventi dal vivo e videogame. E tra gli interessati a portare di nuovo sullo schermo Leatherface e la sua famiglia cannibale, ci sono anche diversi nomi noti. Vediamo meglio.

Non aprite quella porta: battaglia per i diritti

Sono ben 8, tra case di produzione e streaming, a contendersi i diritti del franchise. La società principale che li detiene è la Exurbia Films di Pat Cassidy, Ian Henkel e Kim Henkel, co-creatore della storia originale, come produttori. Da tempo, pure in mancanza di offerte concrete, molte note personalità del cinema hanno dichiarato il loro interesse, tra cui Taylor Sheridan, che guarda caso è nativo del Texas, in veste du produttore. Esiste poi l'interesse dichiarato di Osgood Perkins, regista mai così popolare, che produrrebbe una versione del film dedicata a Leatherface, co-sceneggiata con un altro che vive di pane e horror, Bryan Bertino. Questa versione si farà se la Neon Films vincerà la gara. Ci sono poi J.T.Mollner di Strange Darling e il produttore di Un film Minecraft, Roy Lee (quest'ultimo ha anche un progetto televisivo in merito, che si farebbe a Netflix) e una prospettata serie tv targata A24, che coinvolge un altro texano, Glen Powell. La Monkeypaw di Jordan Peele anche è interessata e potrebbe produrlo per la Universal, con cui ha un accordo, nel caso lo Studio vincesse la gara per i diritti. Si è insomma scatenata una vera e propria frenesia intorno al marchio. Il primo The Texas Chainsaw Massacre, uscito nel 1974 e realizzato in condizioni proibitive con un budget di 140.000 dollari, venne distribuito dalla Bryanston Distributing Company, famosa per aver portato nei cinema "normali" due anni prima il porno Gola Profonda. Il capolavoro di Hooper finì per incassare 131 milioni di dollari ed è uno degli horror più influenti della storia. A quanto riporta Deadline, questo lunedì è il giorno in cui si apriranno le contrattazioni e sapremo presto da chi arriverà il nuovo film. Qua sotto il trailer realizzato l'anno scorso per i 50 anni dell'originale e quello della versione del 2022.