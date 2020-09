"Non abbiamo imparato nulla da Mulan?", Lulu Wang critica la scelta di Ron Howard per un biopic sul pianista cinese Lang Lang

News Cinema

La regista Lulu Wang, autrice dell’apprezzato The Farewell critica duramente la scelta di Ron Howard per dirigere un biopic sul pianista cinese Lang Lang rinnovando l’accusa a Hollywood di appropriazione culturale.

Lulu Wang non ne può più. “È il 2020 e sono fottutamente esausta”, ha twittato a conclusione di una lunga sequela di feroci critiche riguardo alla scelta del regista “bianco” Ron Howard per raccontare la storia di un pianista cinese, Lang Lang. Accuse si imperialismo, appropriazione culturale, e di non aver “capito niente dall’esperienza di Mulan”, il film Disney in live action di Niki Caro che ha ottenuto una gelida accoglienza nella Cina, da cui la antica leggenda dell’eroina proviene.

La regista dell’apprezzato The Farewell, visto alla Festa di Roma, ha scritto, “da pianista classica nata in Cina, credo sia impossibile raccontare la storia di Lang Lang senza una conoscenza intima della cultura cinese e dell’impatto della Rivoluzione Culturale sugli artisti e gli intellettuali, oltre agli effetti dell’Imperialismo occidentale. Così, per dire.” Non che volesse invece dirigerlo lei, il film, come ha tenuto a precisare, “semplicemente non credo siano gli artisti giusti per cogliere le specificità culturali del nordest della Cina, da cui Lang Lang (e la mia famiglia) sono originari. Per non parlare dell’aspetto culturale della violenza fisica in cui è cresciuto.”

Ha poi continuato così, “Non avviamo imparato NIENTE da Mulan? Non ho detto niente perché molte persone a cui voglio bene sono state coinvolte, ma devo farlo. DEVO. Perché siamo nel 2020… e sono fortuitamente esausta”. Ma chi ha scritto questa storia così legata alle radici del protagonista? Gli sceneggiatori di Power Rangers, Michele Mulroney e Kieran Mulroney, che hanno adattato le memorie del pianista, pubblicate in Italia da Feltrinelli col titolo La mia storia.

Lang Lang stesso è coinvolto come produttore esecutivo e ha speso parole di ringraziamento per il regista, “questo film, grazie alla visione di Ron Howard, inspirerà giovani in tutto il mondo a inseguire i loro sogni”.

