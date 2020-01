Nomination Oscar 2020: l'annuncio in diretta streaming

News Cinema

Saranno rese note oggi le candidature ai Premi Oscar 2020. Potrete seguire la diretta streaming a partire dalle 14.15 ora italiana.

Oscar 2020: parte ufficialmente oggi, lunedì 13 gennaio, la corsa ai più importanti premi cinematografici dell'anno.

A partire dalle 14.15 ora italiana, potrete seguire con noi la diretta streaming dell'annuncio delle candidature per tutte e 24 le categorie degli Oscar 2020, che saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione che si terrà al Dolby Theatre di Hollywood nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio (anche quest'anno, come lo scorso, senza un unico presentatore ufficiale).

Le nomination agli Oscar 2020 saranno annunciate dall'attore John Cho e dall'attrice, scrittrice e regista Issa Rae, in due fasi: la prima a partire dalle 14.18 ora italiana, la seconda a partire dalle 14.30. Potrete seguire la diretta streaming con noi da questa stessa pagina:





Ecco tutte le nomination agli Oscar 2020 che saranno annunciate oggi:



Prima parte:



Attore non protagonista

Attrice non protagonista

Costumi

Montaggio

Colonna sonora originale

Film Cortometraggio animazione

Film Cortometraggio

Montaggio sonoro

Missaggio sonoro

Seconda parte: