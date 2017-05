Nome di donna: iniziate le riprese del nuovo film di Marco Tullio Giordana

A cinque anni da Romanzo di una strage, Marco Tullio Giordana è tornato dietro la macchina da presa per il suo nuovo lungmetraggio dal titolo Nome di donna, che vedrà protagonisti Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Michele Riondino, Adriana Asti, Michela Cescon e Laura Marinoni.

Scritto dallo stesso Giordana insieme a Cristiana Mainardi, il film, prodotto da Lionello Cerri per Lumière & Co con RaiCinema e coprodotto da Celluloid Dreams, il film è la storia di Nina, una giovane donna che si trasferisce con la figlia in un paesino della bassa Lombardia. Ha trovato impiego in una prestigiosa clinica privata dove lavorano molte altre ragazze, italiane e straniere. Una piccola comunità femminile eterogenea e tuttavia molto unita, anche da un segreto.

Le riprese del film, iniziate oggi, si svolgeranno interamente in Lombardia