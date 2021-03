Nomadland vince il Producers Guild Award come miglior film

News Cinema

Il Producers Guild Award, o PGA, premio assegnato dall'associazione dei produttori americani, va all'indipendente Nomadland di Chloé Zhao.

Nomadland, il film indipendente di Chloé Zhao candidato a ben 6 premi Oscar, ha ottenuto un altro importante riconoscimento vincendo il Producers Guild of America Award, ovvero PGA 2021, in una cerimonia virtuale che si è svolta ieri sera.

Nomadland, che racconta le (vere) vite degli americani impoveriti che vivono da nomadi nei loro camper e furgoni, formando una comunità alternativa molto unita, e interpretato da una straordinaria Frances McDormand al fianco di David Strathairn e dei veri "nomadi", ha vinto il premio come miglior film.

Il premio è stato accettato dal produttore Peter Spears con queste parole: "In un anno in cui tutti noi abbiamo vissuto vite isolate e i film sono stati essenziali, siamo orgogliosi di aver prodotto un film sulla comunità e su quello che ci unisce".

Gli altri premi per il cinema sono andati a Soul per l'animazione e a Il mio amico in fondo al mare per il documentario.