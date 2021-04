Nomadland vince i BAFTA e Chloé Zhao il DGA mettendo una seria ipoteca sugli Oscar

News Cinema

Sono stati assegnati nel weekend i BAFTA britannici e i DGA, premi della Directors Guild. Nomadland ha dominato entrambi, rafforzando le sue speranze per l'Oscar. Tutti i premiati.

Durante il weekend si sono svolte due importanti cerimonie di premiazione cinematografica, sulla via degli Oscar 2021, che hanno confermato il film e gli artisti finora favoriti, con qualche piccola eccezione: Nomadland appare adesso il candidato più probabile per le maggiori statuette agli Academy Awards, che si assegneranno il prossimo 25 aprile. Quest'anno i BAFTA, i principali premi britannici, si sono svolti in due tranche: sabato sono stati annunciati i primi 8 vincitori, mentre i restanti 17 sono stati proclamati domenica. I premi sono stati assegnati dalla Royal Albert Hall in una cerimonia virtuale, con i presentatori dal vivo e i candidati collegati in remoto. A dominarli è stato appunto Nomadland, vincitore in quattro delle principali categorie. Assente giustificato il principe William, assente giustificato per la scomparsa del nonno.

Ai Directors Guild Awards, o DGA, i premi assegnati in America dall'associazione dei registi, ha trionfato la regista di Nomadland, Chloé Zhao, decretata miglior regista. Di seguito i principali riconoscimenti di BAFTA e DGA, nell'ordine in cui sono stati annunciati.

BAFTA 2021

Film non in lingua inglese: Un altro giro

Montaggio: Sound of Metal

Sceneggiatura non originale: The Father

Film d'animazione: Soul

Fotografia: Nomadland

Attrice non protagonista: Yuh-Jung Youn (Minari)

Sceneggiatura originale: Una donna promettente

Attore non protagonista: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Miglior debutto di uno sceneggiatore, regista o produttore britannico: Remi Weeks (His House)

Documentario: Il mio amico in fondo al mare

Colonna sonora: Soul

Miglior film britannico: Una donna promettente

Miglior regista: Chloé Zhao (Nomadland)

Miglior attore: Anthony Hopkins (The Father)

Miglior attrice: Frances McDormand (Nomadland)

Miglior film: Nomadland

DGA 2021

Molto più breve l'elenco dei DGA 2021, che hanno visto la vittoria di Chloé Zhao come miglior regista per Nomadland, mentre il premio come miglior regista di opera prima è andato a Darius Marder per Sound of Metal. Per il documentario hanno vinto Michael Dweck e Gregory Kershaw per The Truffle Hunters, ambientato tra i cacciatori di tartufi di Alba e con la produzione esecutiva di Luca Guadagnino.