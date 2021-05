Nomadland ancora primo al boxoffice italiano del weekend, lo segue Rifkin's Festival

News Cinema

Il film premio Oscar con Frances McDormand è ancora in vetta al botteghino italiano del weekend: seguono Rifkin's Festival di Woody Allen e Minari. Il cinema resiste.

Al secondo weekend cinematografico dopo la riapertura, Nomadland rimane in vetta al boxoffice italiano del weekend, registrando 219.000 euro e raggiungendo perciò il totale di 782.000: si è abbassata tuttavia la media per sala a 1.165 euro per 188 copie. Secondo il report Cinetel, nel weekend si sono recate al cinema 66.000 persone, contro le 90.000 della settimana scorsa: lo zoccolo duro dei cinefili non ha intenzione di gettare la spugna, ma da solo non può compiere miracoli. Il mercato attende e richiede ora a gran voce uscite evento in grado di attirare nelle sale anche un pubblico medio, e di stimolare la riapertura di tutto il circuito.