Noir in Festival: la trentesima edizione si svolgerà dal 1 al 6 marzo

Il Noir in Festival salta il 2020 e posticipa un'edizione importante come la trentesima al mese di marzo del 2020, dal 1 al 6. Il luogo scelto è Milano.

Contrariamente a quanto previsto, il Noir in Festival 2020 si svolgerà nel mese di marzo del 2021, precisamente dal 1 al 6 a Milano. L'attuale situazione sanitaria ha convinto i direttori Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, insieme al delegato IULM Gianni Canova, a posticipare a tempi più propizi i festeggiamenti per la trentesima edizione del festival dedicato al cinema, alla letteratura e alla televisione noir. In realtà le iniziative per la nuova edizione prenderanno il via già dal prossimo 14 novembre, quando sul sito ufficiale del festival si aprirà la votazione popolare per il Premio Giorgio Scerbanenco, dedicato al miglior romanzo italiano di genere edito nel 2020. Il 23 novembre verranno annunciati i cinque libri finalisti e, dal 30 novembre, gli autori saranno protagonisti di una serie di incontri live trasmessi in streaming sui canali social del festival, fino all'annuncio del titolo vincitore di quest'anno il 4 dicembre.

Nel periodo successivo il Noir in Festival continuerà a esistere digitalmente con la selezione della giuria popolare del Premio Caligari, dedicato al miglior film italiano noir del 2020, e la presentazione dei film finalisti. Non mancheranno alcune masterclass di protagonisti del genere ed eventi collegati alla celebrazione del trentennale. Il 1° marzo, infine, il Noir tornerà dal vivo con un'edizione rinnovata del festival che intende sviluppare il programma sia in presenza che online grazie al sostegno della Direzione Generale Cinema del MiBACT, di Istituto Luce - Cinecittà e in stretta collaborazione con l'Università IULM di Milano e le Librerie Feltrinelli.

"La difficile crisi in cui versa tutta l'Italia e le necessarie restrizioni che a Milano sono ancor più tangibili" - hanno dichiarato Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova - "ci hanno indotti a immaginare una formula davvero eccezionale per questa edizione. Ma vogliamo pensare che l'emergenza sia anche occasione di una nuova progettualità e che l'appuntamento con un compleanno storico possa coincidere con una vera rinascita del Paese".

