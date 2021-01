Noir in Festival: l’edizione del trentennale slitta di una settimana e comincia l'8 marzo

News Cinema

La trentesima edizione del Noir in Festival cambia le proprie date. La manifestazione dedicata al mistery si svolgerà dall'8 al 13 marzo.

Cambiano le date della trentesima edizione del Noir in Festival. La manifestazione dedicata al mistery - sia esso cinema, letteratura o tv - si svolgerà una settimana più tardi, precisamente da lunedì 8 a sabato 13 marzo. La causa dello slittamento è la necessità di non sovrapporsi alla prossima Berlinale.

Lo spostamento fa sì che il Noir in Festival 2021 prenderà l'avvio nella Giornata Internazionale della Donna, cosa di cui i direttori Giorgio Gosetti e Marina Fabbri sono molto contenti. "Inaugurare il festival l'8 marzo" - hanno dichiarato - "diventa un modo per omaggiare una nuova generazione di autrici, in letteratura come nel cinema e nella serialità, che stanno rinnovando lo spirito e i caratteri del noir con una forza e un’identità dirompenti. Non è la prima volta che il Noir parla al femminile - anzi, per noi è quasi una tradizione - ma se c'è un anno in cui tutto ciò acquista forza e significato, questo è proprio quello in cui festeggiamo il nostro trentesimo anniversario".

La trentesima edizione del Noir In Festival ha già aperto i battenti nel dicembre 2020 con una serie di incontri letterari virtuali sia con i finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco 2020 che con alcuni celebri maestri del genere (Donato Carrisi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni) che hanno da poco pubblicato il loro nuovo romanzo.