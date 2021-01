Noir in Festival: Kiyoshi Kurosawa e Brian Yuzna ospiti d’onore della XXX edizione

News Cinema

In attesa di rendere noto il programma ufficiale, il Noir in Festival, che si svolgerà dall'8 al 13 marzo, annuncia due prestigiosi ospiti: Kiyoshi Kurosawa e Brian Yuzna.

La trentesima edizione del Noir in Festival si svolgerà dall'8 al 13 marzo, e anche se il programma completo verrà annunciato fra un mese, i direttori Marina Fabbri e Giorgio Gosetti sono lieti di dare notizia di due ospiti illustri che renderanno inconfondibile la manifestazione dedicata al mistery in ogni sua forma. "Saranno con noi" - hanno dichiarato - "due maestri del cinema del mistero come Kiyoshi Kurosawa (vincitore del Leone d'Argento alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia) e Brian Yuzna, vincitore del Premio Luca Svizzeretto per il miglior 'maverick' del genere. Li vogliamo celebrare come due formidabili 'irregolari' del cinema mondiale che hanno esteso i confini del noir oltre la tradizione classica, ai confini dell'horror. L'uno fin dal 1997 con un capolavoro come Cure, l'altro celebre per la sua collaborazione con Stuart Gordon e poi talento multiforme come regista, produttore, scopritore di talenti tra America, Spagna, Indonesia tra gli anni ’90 e gli anni 2000".

Ricordiamo che Brian Yuzna è anche il regista di Society - The Horror, Re-Animator 2, The Dentist e Necronomicon. Quanto Kiyoshi Kurosawa, il film con cui ha trionfato all'ultimo Festival di Venezia è la spy-story La moglie della spia. Tra i suoi capolavori ricordiamo anche Bright Future, Tokyo Sonata e Seventh Code.

I festeggiamenti per il trentennale del Noir in Festival sono già cominciati a dicembre, quando sono stati presentati, in una serie di incontri online, i finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco. Anche grandi maestri del giallo e del thriller, come Maurizio De Giovanni e Donato Carrisi, hanno presentato i loro nuovi romanzi. A febbraio si proseguirà con i finalisti del Premio Caligari (destinato al miglior film noir dell'anno). Inoltre, sui canali social del festival si vedranno gli 'auguri' per il Trentennale inviati da amici, scrittori, registi e sceneggiatori che in questi anni hanno accompagnato la crescita del Noir.