Noir In Festival: i Manetti Bros., Alicia Giménez-Bartlett e Gianrico Carofiglio fra gli ospiti

News Cinema

Il parterre di ospiti dell'edizione del trentennale del Noir in Festival, in programma dall'8 al 13 marzo, è davvero straordinario. Si va da Gianrico Carofiglio a Maurizio De Giovanni, dai Manetti Bros. a John Banville, da Matteo Rovere ad Alicia Giménez-Bartlett.

Tutto è pronto per l’inizio dell’edizione del trentennale del Noir in Festival, la principale manifestazione italiana dedicata al mistery nelle sue varie forme. La giornata inaugurale è lunedì 8 marzo e la cerimonia di chiusura si svolgerà il 12 marzo.

In un’edizione che si apre nel giorno della Festa della donna, non poteva che essere dedicato, e forse non è un caso che ciò accada nell’anno del centenario della nascita della grandissima scrittrice Patricia Highsmith . A testimonianza dell’evoluzione e del valore del noir al femminile interverranno scrittrici e registe.. Cominciando dagli ospiti internazionali, segnaliamo Jennifer Kent , regista australiana che ha diretto, la scrittrice svedese, qui in veste di autrice della serie tvdi cui il Noir ospiterà in anteprima le prime due puntate. Accanto a loro,con il suo nuovo best seller. Completano il parterre internazionale il vincitore del Premio Raymond Chandler John Banville , l’autore bestseller Anthony Horowitz , l’Honorary Award di questa edizione Kurosawa Kiyoshi e il regista Brian Yuzna , destinatario del il Premio Luca Svizzeretto.

Molti anche i talenti italiani della nuova edizione del Noir in Festival, che quest'anno sarà virtuale. Nella serata di chiusura i Manetti Bros. saranno protagonisti di un incontro dedicato al loro cinema con alcune immagini inedite del nuovo attesissimo Diabolik. Ci sarà poi un incontro con le tre menti creative delle factory Groenlandia e Ascent Film, Matteo Rovere, Andrea Paris e Sydney Sibilia, che riceveranno il Premio Speciale Caligari. Parteciperà inoltre al Noir Antonietta De Lillo, che sarà tra i protagonisti del focus dedicato a Lucio Fulci e presenterà in anteprima il suo Fulci Talks, conversazione omaggio al maestro del cinema di genere Lucio Fulci cui è dedicata la retrospettiva di quest’anno. Ancora, Luca Miniero e Lunetta Savino, che sono rispettivamente il regista e una degli interpreti della serie Le indagini di Lolita Lobosco, dialogheranno insieme all’autrice dei romanzi Gabriella Genisi. Altro evento da tenere a mente è il panel tutto al femminile sulle donne in nero, che riunirà Margherita Oggero, Grazia Verasani, Rosa Teruzzi, Antonella Lattanzi e Francesca Serafini. Non mancheranno infine grandi maestri del come Roberto Costantini, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Nicola Lagioia (per fare soltanto alcuni nomi), poi un focus di Federico Greco sull’universo Star Wars in dialogo con Elisabetta Sgarbi e le masterclass di Adrian Wotton su John Ford e di Mario Serenellini sulle sedute di sceneggiatura di Marnie di Alfred Hitchcock.

Sarà possibile seguire tutti questi incontri sul canale youtube e sulla pagina Facebook del Noir in Festival. Per il programma completo del festival, vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione noirfest.com.