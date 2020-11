Noir in Festival 2021: nel manifesto della trentesima edizione un omaggio al genere e al festival stesso

News Cinema

E’ del disegnatore e illustratore Mario Alberti l'immagine ufficiale della trentesima edizione del Noir in Festival e mostra i protagonisti delle scorse edizioni e le icone del genere.

Il manifesto ufficiale del Noir In Festival 2021 è stato affidato al disegnatore e illustratore triestino Mario Alberti, artista di fama internazionale che ha lavorato per L'intrepido, Nathan Never, la serie Morgana, e che per la Marvel ha pubblicato le miniserie Spider Man & X Men e Spider Man & The Fantastic Four, per citare soltanto alcuni dei suoi impegni professionali.

Per festeggiare il trentennale di una manifestazione non solo cinematografica dedicata al mistery, Alberti ha scelto un'immagine che ripercorre l'iconografia di un genere. Da Sherlock Holmes a Quentin Tarantino, passando per Carlo Lucarelli e Margaret Atwood, il disegnatore ha realizzato una locandina corale che, tra le filature di un vetro incrinato, fa vedere alcune delle icone che hanno dato lustro al Noir.

"Questa immagine" - spiegano i curatori della comunicazione del Noir in Festival - "è soprattutto una grande metafora di un genere nel quale milioni di spettatori si sono specchiati nel corso di un secolo, ma anche di una frammentazione che è propria della postmodernità e che il Noir ha sempre magistralmente raccontato. Quest’anno, in particolare, la frammentarietà diventerà il leitmotiv di un’edizione per forza di cose speciale".

Di "speciale" la nuova edizione del festival avrà innanzitutto l'arco temporale su cui sarà spalmata: tre mesi, con interviste e incontri sui social network, iniziative online e un nuovo sito internet che raccoglierà al suo interno un inedito Archivio del Noir. Gli appuntamenti sul web sono già cominciati, con le votazioni da parte del pubblico dei 17 finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco, che verrà assegnato il 4 dicembre.

A proposito del manifesto ufficiale, i direttori del festival Giorgio Gosetti e Marina Fabbri hanno dichiarato: "L'esplosiva immagine di Mario Alberti, oltre che un magnifico tributo a tanto cinema e letteratura che ha fatto la storia e che noi tutti amiamo, racconta con mirabile tempismo il senso di precarietà di questi tempi complessi, le 'crepe' che vediamo quotidianamente. D'altro canto ci sembra che, come in un vaso kintsugi, l'arte possa, soprattutto oggi, contribuire a saldare la cesura tra lo spettatore e il mondo che lo circonda, ricostruendo una rappresentazione che interpreti la realtà. È esattamente ciò che desideriamo fare nel corso di questa trentesima edizione, che se da un lato guarderà al nostro passato, dall’altro sarà convintamente proiettata verso il futuro".

Il Noir in Festival 2021 si svolgerà dal 1 al 6 marzo, e noi di comingsoon.it lo seguiremo con piacere.