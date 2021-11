Noir in Festival 2021: i sei finalisti del Premio Caligari

News Cinema

A contendersi il Premio Caligari del Noir in Festival, assegnato al miglior noir del 2021 sono 6 film, e il vincitore verrà annunciato il 15 dicembre. Scopriamo chi sono i fortunati.

La prossima edizione del Noir in Festival, che si svolgerà a Milano dal 10 al 15 gennaio, ospiterà come da tradizione il Premio Caligari, che va al miglior noir uscito in sala nel corso dell’anno solare 2021. I sei film finalisti verranno proiettati fra il 10 e il 15 dicembre a Milano nella Sala dei 146 di IULM 6, in via Carlo Bo 7, con la partecipazione degli autori.

A scegliere il vincitore del Premio Caligari, dedicato al regista scomparso Claudio Caligari, sarà una giuria popolare di 80 giovani studenti e di appassionati, guidata da tre critici cinematografici tra cui un Presidente/moderatore. Il nome del trionfatore verrà annunciato il 15 dicembre.

I finalisti del premio Caligari 2021

Ecco i sei film che si contenderanno il Premio Caligari al Noir in Festival 2021: