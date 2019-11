Noir in Festival 2019: svelati i sei finalisti del Premio Caligari

News Cinema

La gara si gioca fra La Paranza dei Bambini, Uomini d'oro, Lo Spietato, Il Ladro di Giorni, L'Uomo del Labirinto, 5 è il numero perfetto, mentre Il Traditore sarà presentato fuori concorso.

Da quando il Noir in Festival si è spostato a Milano e a Como, nel 2017, è stato istituito il Premio Caligari, destinato al miglior film di genere (e il genere è il noir) dell'anno. Ideato da Gianni Canova e da Giorgo Gosetti, vede quest'anno gareggiare Il Ladro di Giorni di Guido Lombardi, Lo Spietato di Renato De Maria, L'Uomo del Labirinto di Donato Carrisi, 5 è il numero perfetto di Igort, Gli Uomini d'Oro di Vincenzo Alfieri, La Paranza dei Bambini di Claudio Giovannesi.

I sei film finalisti verranno proiettati fra l'8 e l'11 dicembre a Milano nell’Auditorium di IULM 6 in via Carlo Bo 7, con introduzione o del regista e/o di alcuni membri del cast. A scegliere il vincitore sarà una giuria popolare di giovani studenti e di appassionati, guidata da un Presidente affiancato da due critici cinematografici. Il risultato finale verrà annunciato l'11 dicembre nel corso della serata di chiusura del festival.

"Quest'anno la scelta dei sei finalisti" - hanno spiegato Gianni Canova e Giorgio Gosetti che firmano la selezione - "è stata particolarmente complicata per il numero, la qualità e la varietà dei titoli in corsa. Abbiamo privilegiato l’attinenza al genere, la capacità di adattarlo all'Italia di oggi, la possibilità di far scoprire al pubblico giovane opere spesso distanti dai loro radar quando si parla di cinema. Del resto è anche la ragione fondante dell'approdo del Festival in un campus universitario e la partecipazione degli studenti al Premio ne è una buona conferma".

Non concorre al Premio Caligari ma verrà ugualmente presentato durante il Noir in Festival come esempio mirabile di noir Il Traditore di Marco Bellocchio, che Canova e Gosetti definiscono "un grande del cinema che ha saputo rischiare ancora una volta di confrontarsi con la realtà e il cinema d'impegno entrando nel cuore della 'cupola' mafiosa". Gianni Canova si è inoltre detto felice che la presentazione del film su Buscetta al festival "avvenga in concomitanza con il conferimento a Marco Bellocchio della laurea Honoris Causa del nostro ateneo e nell'anno in cui Il Traditore rappresenta l'Italia nella corsa all'Oscar".

Per entrare a far parte della giuria popolare, basta seguire le istruzioni sul sito noirfest.com. Diretto anche da Marina Fabbri il Noir in Festival, giunto ormai alla ventinovesima edizione, si svolgerà dal 6 al 12 dicembre prossimi.