Noir in Festival 2019: il programma della ventinovesima edizione

Il premio alla carriera a Bertand Tavernier, Jonathan Lethem, Carrisi, Carofiglio e De Giovanni, il bellissimo Il lago delle oche selvatiche e il brasiliano Bacurau.

Nella ventinovesima edizione del Noir in Festival, che si svolgerà prima a Como e poi a Milano dal 6 al 12 dicembre, un ruolo di primo piano spetta alla memoria. La manifestazione dedicata al cinema, alla televisione e alla letteratura Noir, quest'anno festeggia Batman, che soffia su 80 candeline e che, sul manifesto ufficiale ad opera di Lorenzo De Felici, osserva dall'alto, con la luna piena dietro, il set di un film che è rigorosamente una crime story. Altro anniversario celebrato sono i 70 anni de Il terzo uomo, mirabile film di Carol Reed magistralmente interpretato da Orson Welles, Alida Valli e Joseph Cotten. Il supereroe della DC Comics e Il terzo uomo significano rispettivamente tradizione e sconfinamento. Da un lato c'è il fantasy e dall'altra lo spionaggio, a ribadire che in Noir in Festival tiene conto della lezione dei grandi maestri ma contemporaneamente accoglie linguaggi che, se non rappresentano una novità assoluta, sono comunque limitrofi.

In questo 2019 il festival ospita un concorso di 6 film, che sono: il cileno Araña di Andrés Wood, il brasiliano Bacurau di Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, l'argentino 4X4 di Mariano Cohn, Dear Agnes di Daniel Alfredson, l’'ultimo film della trilogia svedese di "Intrigo" ideata da Håkan Nesser, il coreano The Beast di Lee Jeong-ho (remake di un classico del polar come 36 Quai des Orfèvres) e il sorprendente cinese Il lago delle oche selvatiche di Diao Yinan, rivelazione all'ultimo festival di Cannes. A valutarli sarà una giuria interamente al femminile composta dall'attrice Lucia Mascino, dalla regista Patricia Mazuy e dalla produttrice/festival manager Mira Staleva.

Sempre sei saranno i titoli che concorreranno al Premio Caligari per il miglior noir italiano dell’anno: 5 è il numero perfetto, L'uomo del Labirinto, Lo Spietato, La Paranza dei Bambini, Il Ladro di Giorni e Gli Uomini d'Oro. A questi si aggiunge, fuori concorso, Il Traditore. Il regista Marco Bellocchio lo accompagnerà a Milano, dove sarà insignito da IULM della Laurea Honoris Causa.

Passando alla letteratura, saranno al Noir in Fest diverse eccellenze italiane, fra cui Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Donato Carrisi e Giancarlo De Cataldo. Il Raymond Chandler di quest'anno è Jonathan Lethem, autore del romanzo "Motherless Brookly" da cui è tratto il secondo film da regista di Edward Norton, mentre a contendersi il Premio Giorgio Scerbanenco saranno Cristina Cassar Scalia ("La logica della lampara"), Romano De Marco ("Nero a Milano"), Piergiorgio Pulixi ("L'isola delle anime"), Patrizia Rinaldi ("La danza dei veleni"), Ilaria Tuti ("Ninfa dormiente").

La ventinovesima edizione del Noir in Fest stregherà infine il suo pubblico con una serie di eventi speciali: l'anteprima della nuova serie svedese Stokholm Requiem dai romanzi di Kristina Ohlsson, l'edizione completa della trilogia "Intrigo" di Daniel Alfredson da Håkan Nesser, il Premio Svizzeretto assegnato al produttore-regista Claudio Bonivento, l'omaggio di Antonietta De Lillo a un altro grande outsider del genere come Lucio Fulci, la conversazione con Andrea Purgatori sulla "nuova guerra fredda" raccontata da un giornalista ("Atlantide"), scrittore ("Quattro piccole ostriche"), sceneggiatore (Il muro di gomma). Ci sarà poi un doppio incontro con Adrian Wootton che racconta il rapporto col cinema di Graham Greene e intervista Angela Allen, unico testimone vivente del set de Il terzo uomo. Non mancheranno la Giornata dedicata a Giorgio Scerbanenco giornalista, realizzata insieme al Master in Giornalismo IULM, e il Premio alla carriera a un maestro anche del noir come Bertrand Tavernier. Da non dimenticare, infine, una mostra dedicata a Diabolik, il personaggio nato dalla penna delle sorelle Giussan, di cui vestirà i panni Luca Marinelli nel nuovo film dei Manetti Bros., in uscita nel 2020. Per il programma completo del Noir in Festival 2019 vi rimandiamo al sito noirfest.com. Comingsoon.it, media partner della manifestazione, seguirà il festival per intero, con articoli e interviste.