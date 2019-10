Noir in Festival 2019: Batman sul poster ufficiale e le prime anticipazioni

News Cinema

A Como e a Milano, dal 6 al 12 dicembre, ci saranno Jonathan Lethem, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo.

Fino a questo momento sapevamo che il Noir in Festival avrà luogo prima a Como e poi a Milano dal 6 al 12 dicembre e che il Raymond Chandler Award andrà a Jonathan Lethem, autore di quel "Brooklyn senza madre" che è diventato l'omonimo film con e di Edward Norton. Oggi diverse nuove tessere si aggiungono al mosaico, fra cui il poster ufficiale della ventinovesima edizione, sul quale campeggia Batman. La scelta del supereroe della DC Comcs non è casuale, perché in questo 2019 si festeggiano sia gli ottant’anni dalla comparsa del personaggio che i trenta dall'omonimo film di Tim Burton. A firmare il manifesto è Lorenzo De Felici, che ha riletto con la propria sensibilità uno dei momenti più iconici della nascita del mito dell'Uomo Pipistrello: il trauma della morte dei genitori. Sullo sfondo di una Gotham City crepuscolare, il colorista e disegnatore ha ritratto il set di un film noir nel quale Batman si trova a essere protagonista e nello stesso tempo spettatore.

"Possiamo dire sia stata una felice quanto fortuita intuizione" - dichiarano i direttori Giorgio Gosetti e Marina Fabbri. "Lorenzo ha realizzato l’immagine mesi prima del trionfo in sala di Joker, di cui anticipava una sequenza memorabile. Soprattutto, riteniamo che con il film di Todd Phillips quest'immagine condivida il senso generale di un mondo sempre più scisso tra realtà e finzione, tra bene e male, dove le distinzioni si mescolano e sfumano nelle luci di una notte popolata da incubi ed eroi. Da qui parte la riflessione della ventinovesima edizione, dalle tinte noir della realtà che ci circonda".

La ventinovesima edizione del Noir in Festival avrà 6 film in concorso, e 6 saranno i film italiani che concorreranno al Premio Caligari, assegnato al miglior noir dell'anno e realizzato congiuntamente dal Noir in Festival e dalla Università IULM. A quest'ultima competizione parteciperà Gli Uomini d'Oro di Vincenzo Alfieri.

Passando alla letteratura, apprendiamo che sia a Como (nella splendida cornice di Villa Olmo) che a Milano (grazie alla collaborazione con la libreria Feltrinelli di Piazza Duomo e con il campus IULM), ci saranno Gianrico Carofiglio, Piernicola Silvis, Gino Vignali, Maurizio De Giovanni, Giancarlo De Cataldo, oltre ai cinque finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco, destinato al miglior romanzo noir italiano dell'anno. Ospite d’onore sarà lo svedese Hǻkan Nesser, ai cui romanzi è ispirata la trilogia per il cinema Intrigo con la regia di Daniel Alfredson, che il Noir in Festival presenta in anteprima.

Il Noir in Festival è diretto da Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova (Delegato IULM). Comingsoon.it, che è media partner, lo seguirà con articoli e interviste.