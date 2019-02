Noi: un nuovo trailer internazionale del film horror di Jordan Peele

L'impressione è che se Scappa - Get Out è il film che ha piazzato il nome di Jordan Peele sulla mappa di quelli che contano nel mondo del cinema americano e mondiale, il suo nuovo Noi - che in Italia vedremo a partire dal 4 aprile prossimo, distribuito dalla Universal - sarà quello che ce lo farà restare per molto tempo.

A dispetto del mistero e del riserbo che Peele cerca di mantenere il più possibile sulla trama del film - che è un home invasion nel quale a invadere la quiete di una famiglia sono i loro inqueitanti doppelganger - le immagini dei trailer visti finora sono state sufficientemente intriganti e inquietanti da titillare l'attesa e promettere brividi e sorprese.

A queste, si aggiungono oggi quelle di un nuovo trailer internazionale, pensato per il mercato coreano, nel quale sono state inserite immagini mai viste prima. Eccolo qui: