Noi: un nuovo trailer dell'attesissimo nuovo film horror di Jordan Peele

È stato lanciato ieri su Reddit, e non durante il Super Bowl, un nuovo trailer di Noi, il nuovo, attesissimo film horror del Jordan Peele di Scappa - Get Out.

Il film sarà nei cinema italiani a partire dal prossimo 28 marzo, e racconta la storia di una famiglia - madre, padre e due figli - che durante quella che doveva essere una tranquilla vacanza al mare si ritrova assediata da quattro sconosciuti che, non è più un segreto per nessuno, si riveleranno essere i loro doppelgänger.

Per questa sua personalissima declinazione dell'home invasion, Peele ha dichiarato di essere stato influenzato da film molto diversi tra loro come L'altro delitto, Shining, The Babadook, It Follows, A Tale of Two Sisters, Gli uccelli, Funny Games, Martyrs, Lasciami entrare e Il sesto senso.

Questo è il nuovo trailer di Noi: promette davvero bene.