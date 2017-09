Noi siamo tutto, Maddy riceve una visita inaspettata nella prima clip italiana del film

Nel suo diario, un trionfo di appunti sparsi e scarabocchi a matita, avrebbe scritto: "Oggi il ragazzo che mi piace è venuto a trovarmi". Un evento da annotare e cerchiare coi pennarelli colorati per la giovane Maddy, protagonista di Noi siamo tutto, che da quand'era bambina non può uscire di casa, né ricevere visite dall'esterno per colpa di una grave, incurabile malattia.



Il diario quello vero, dal titolo Everything Everything, firmato dall'autrice americana Nicola Yoon e rimasto in vetta alla classifica dei bestseller del New York Times per oltre due anni, ha ispirato l'adattamento cinematografico di Stella Meghie con Amandla Stenberg (Hunger Games) nei panni della solitaria Madison e Nick Robinson (Jurassic World) in quelli dell'ostinato Olly.

Olly, quest'intraprendente vicino di casa, capace di arrampicarsi sui tetti e scrivere al contrario sui vetri della finestra pur di riuscire a incontrare la misteriosa ragazza della porta accanto.



Niente "ciambellone di presentazione" questa volta (quello è rimasto a fare la muffa da qualche parte in casa del ragazzo), ma alcune regole fondamentali da tenere a mente, come precisa l'indulgente infermiera Carla (Ana de la Reguera).

Scopriamo quali nella prima clip italiana del film, in sala a partire dal 21 settembre 2017:





La trama ufficiale di Noi siamo tutto:

Cosa succede se non si può venire a contatto con il mondo esterno? Senza mai un respiro d'aria fresca, né un raggio di sole caldo sul viso... o un bacio dal ragazzo della porta accanto? "Noi siamo tutto" racconta l'improbabile storia d'amore di Maddy, una diciottenne intelligente, curiosa e fantasiosa, costretta da una malattia a vivere all’interno dell'ambiente ermeticamente sigillato della sua abitazione e Olly, il ragazzo vicino di casa, che non permetterà alla malattia di allontanarli. Maddy vorrebbe con tutta se stessa sperimentare le gioie del mondo esterno e vivere la sua prima storia d'amore. Guardandosi attraverso le finestre e parlando solo attraverso messaggi, Olly e Maddy stringono un legame profondo che li porta a rischiare tutto per stare insieme... anche se ciò significa perdere tutto.