Noi siamo tutto: il trailer italiano del film tratto dal bestseller di Nicola Yoon

Guarda chi è cresciuto: a diciott'anni compiuti Amandla Stenberg, la piccola Rue di Hunger Games, recita nella sua prima commedia romantica. Accanto a lei, il maggiore dei ragazzini di Jurassic World, Nick Robinson.

Noi siamo tutto diretto da Stella Meghie racconta la storia di Maddy, interpretata dalla Stenberg, una ragazzina adolescente costretta in casa per via di una grave malattia genetica. Il villino è dotato di impianti ad aria filtrata e tutti gli accorgimenti possibili per tenere fuori virus e batteri, ma non solo. Maddy non ha quasi rapporti sociali e si limita a guardare il mondo attraverso la grande vetrata nella sua stanza. Quando però da quei vetri spunta il volto sorridente di Olly, il nuovo vicino di casa, le pareti domestiche non le bastano più: inizia a sognare prima l'esterno, l'oceano, un bacio...

Il film è tratto dal romanzo di esordio della scrittrice di origini giamaicane Nicola Yoon (prima designer di gioielli), ed è stato per nove mesi in cima alla classifica dei besteller del New York Times.



Nel cast, insieme ai due giovani protagonisti anche Ana de la Reguera (Sun Belt Express) e Anika Noni Rose (Dreamgirls). Di seguito il primo trailer italiano del film.