Nobody: Bob Odenkirk assetato di vendetta nelle prime foto dell'action movie

Bob Odenkirk è il protagonista di un revenge movie prodotto dal regista di John Wick David Leitch. Entertainment Weekly ci regala le prime foto di scena.

Bob Odenkirk, alias Saul Goodman di Breaking Bad e Better Call Saul, è il nuovo action-hero del cinema americano? Può darsi che lo sia, o almeno è ciò che ci suggeriscono due delle prime tre immagini di Nobody, pubblicate da Entertainment Weekly. Negli scatti l'attore appare piuttosto malconcio: ha i capelli spettinati e il viso pieno di graffi. Ha inoltre l'aria molto arrabbiata e fuma una sigaretta come il personaggio di un vecchio noir francese.

Nobody nasce da un'idea dello stesso Bob Odenkirk, che l'ha sottoposta a Derek Kolstad, lo sceneggiatore di John Wick. Kolstad ha quindi scritto un copione che ha convinto David Leitch (il regista di John Wick e Atomica Bionda) a produrre il film. La storia che viene raccontata è quella di un uomo di nome Hutch Mansell che entra in crisi nel momento in cui qualcuno che non è stato invitato fa irruzione nella sua casa minacciando la sua famiglia. Hutch soffre di disturbo post traumatico da stress e la rabbia a lungo sopita viene fuori con violenza spingendolo a una terribile vendetta che non farà altro che peggiorare le cose. L'uscita in sala è prevista per il 19 febbraio del 2021.

Bob Odenkirk ha parlato diffusamente di Nobody proprio a Entertainment Weekly, dicendo: "Volevo veramente spingermi lontano, diciamo a 180 gradi di distanza dalla mia comfort zone. Volevo dedicare tutto me stesso a questo personaggio, alla sua rabbia e alla sua dedizione a ciò che sta facendo".

L'attore ha poi commentato le sequenze d'azione: "Fare le prime sanguinose scene di combattimento non è stato meno divertente di un cabaret. Non mi ero più divertito tanto dai tempi in cui avevo scritto Mr. Snow. E’ un lavoro di gruppo. Ogni volta che in film vedi una sequenza d'azione che coinvolge un gruppo di persone, appena qualcuno grida 'stop!', tutti scoppiano a ridere".

Infine, Odenkirk si è espresso sul look di Nobody: "Somiglia a un film d'azione anni '70, con il protagonista che cammina solitario per le strade".

Bob Odenkirk è uno di quegli attori che hanno conosciuto la fama non in giovanissima età e che sono diventati famosi grazie alla serialità televisiva. Il nostro ha cominciato scrivendo per il Saturday Night Live e per il Ben Stiller Show. Si è quindi fatto notare nella commedia Mr.Show. Poi è arrivato Breaking Bad. In tempi recenti Steven Spielberg l'ha voluto in The Post e Greta Gerwig in Piccole Donne.