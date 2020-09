Noah Hawley parla del suo standalone di Star Trek

News Cinema

Intervistato per la presentazione della quarta stagione di Fargo, lo showrunner rivela qualche particolare sul suo film di Star Trek, al momento sospeso.

Torniamo a parlare del franchise cinematografico di Star Trek, che, al contrario di quello televisivo, è al momento in alto mare. L'occasione ce la offrono i junket per la attesissima quarta stagione di Fargo col creatore della serie, Noah Hawley, previsto regista di un nuovo film ambientato nell'universo creato da Gene Roddenberry. Chi si è trovato davanti Hawley, dopo aver parlato di Fargo, non ha ovviamente esitato a chiedergli notizie in merito al film, la cui premessa è "un virus che stermina vaste zone dell'universo conosciuto" (ehm). Sembra inoltre che si tratti di quello che gli americani chiamano standalone, ovvero un film a sé, senza relazione con gli altri e con i personaggi che lo hanno preceduto se non appunto le caratteristiche basilari del mondo di Star Trek. Questo quanto dichiarato da Hawley in proposito a Variety:

Non facciamo Kirk e nemmeno Picard. Ripartiamo dalle basi e questo ci permette di fare quello che abbiamo fatto con Fargo, dove per le prime 3 ore ti dici: "ah, non ha niente a che vedere col film", e poi trovi i soldi. Quindi ricompensi il pubblico dandogli una cosa che ama".

Considerando il paragone con la serie, ci sembrerebbe un approccio molto interessante ma per ora non è dato saperne di più, dal momento che la Paramount ha deciso di mettere in ibernazione i vari progetti di cui abbiamo più volte parlato e che speriamo ad un certo punto si sblocchino, a partire proprio da quello di Noah Hawley.