Noah Baumbach adatta Rumore bianco; Greta Gerwig e Adam Driver saranno i protagonisti

News Cinema

Uno dei più importanti e influenti romanzi della letteratura contemporanea sta per diventare un film. Targato Netflix.

Pubblicato nel 1985, vincitore del National Book Award, "Rumore bianco" di Don De Lillo è considerato uno dei massimi esempi della letteratura post-moderna, e uno dei libri più importanti e influenti della letteratura contemporanea.

Fino a qualche tempo fa si parlava di un progetto di adattamento con la regia di Michael Almereyda, ma la notizia che è rimbalzata ai quattro angoli della rete poche ore fa quella per cui a portare il libro di De Lillo al cinema sarà Noah Baumbach, che - non sorpendentemente - ha scelto come protagonisti Greta Gerwig (che, per inciso, è anche la sua compagna di vita, oltre che musa artistica) e Adam Driver, che per Baumbach è stato già il bravissimo protagonista di Storia di un matrimonio.

E proprio come stato per Storia di un matrimonio, e per il precedente The Meyerowitz Stories, anche Rumore bianco sarà un film targato Netflix.

L'inizio delle riprese è previsto per il mese di giugno.

"Rumore bianco" racconta la storia di Jack Gladney, un professore universitario che - benché non parli tedesco - ha costruito la sua carriera su studi approfonditi su Adolf Hitler e che insegna in un bucolico college del Midwest americano. Dopo diversi matrimoni, Gladney è ora sposato con Babette, e vive con lei i figli che i due hanno avuto dalle precedenti relazioni. Nella prima parte del romanzo si fa una cronaca assurda e satitica della vita di questa famiglia e del lavoro nel mondo accademico; nella seconda, si racconta di una nube tossica che minaccia il campus, che deve essere evacuato, e si concentra sulla paura della morte che attanaglia completamente Gladney.

"Rumore bianco" è pubblicato in Italia da Einaudi.