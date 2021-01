No Time To Die verso un nuovo rinvio?

News Cinema

Multiple fonti confermano a Deadline Hollywood che il nuovo film di Bond, previsto internazionalmente per il 2 aprile, potrebbe slittare ancora, e il motivo purtroppo è sempre lo stesso.

Se Atene ride, Sparta piange, se ci passate di cambiare una famosa espressione (almeno per i classicisti): mentre Netflix ha annunciato una serie di film originali, i cinema restano chiusi quasi ovunque e le prospettive, purtroppo, non sono al momento rosee. Vi avevamo dato ieri la notizia dello spostamento di Morbius, e a questo punto molti film previsti per i primi mesi dell'anno verranno probabilmente spostati. Tra i più probabili ci sono Cinderella della Sony (5 febbraio) e The King's Man - Le origini della Fox (12 marzo), di cui non si è più parlato, ma la vittima più illustre della pandemia sembra sarà, ahimé, No Time To Die.

Ad affermarlo è il sito americano Deadline Hollywood, che cita multiple conferme ricevute da fonti interne. Il nuovo film di Bond con Daniel Craig avrebbe dovuto uscire il 2 aprile, e a ben guardare ci sono ancora 2 mesi e mezzo abbondanti, ma al momento non c'è certezza alcune sulla riapertura di un numero sufficiente di sale che permetta a un film di quella portata (200 milioni di dollari di budget) di uscire con profitto. Le voci (al momento tali sono) parlano di un probabile spostamento all'autunno. Da notare che i precedenti film di Bond con Craig sono usciti in genere agli inizi di Novembre.

Al momento MGM e Universal, produttore e distributore di No Time To Die, non hanno confermato né smentito, ma è davvero difficile a questo punto fare previsioni.