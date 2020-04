No Time to Die: un ciak del film messo all'asta per la lotta al Coronavirus

News Cinema

Se avete almeno 12.000 sterline da spendere e siete fan di James Bond, oggi per voi potrebbe essere una buona giornata.

Se oggi non avete proprio niente da fare e vi va di spendere un po’ di soldi, anzi tanti soldi, potete sempre acquistare, magari sbrigandovi, uno dei ciak di No Time to Die, il venticinquesimo nonché il nuovo Bond Movie. A metterlo in vendita, all'asta, è la Eon Productions, che rende nota l'iniziativa attraverso l’account Instagram ufficiale di James Bond, e l'obiettivo è raccogliere fondi per la lotta contro il Coronavirus sostenendo NHS Charities, l'organizzazione che rappresenta oltre 140 enti di beneficenza NHS.

Per partecipare alla BLUE Action, scrive Empireonline, dovete essere disposti a sborsare non meno di 12.000 sterline, che potrebbero diventare via via chissà quante di più. Qualora doveste fare questa follia, tenete conto che l'oggetto reca le firme del regista Cary Fukunaga, di Billie Eilish (che canta la theme song del film) e di diversi membri del cast: Daniel Craig, Naomie Harris, Lashana Lynch, Ana de Armas. No Time to Die conquisterà le sale il 12 novembre del 2020.