No Time to Die tra il Bene e il Male(k): Rami presenta il nuovo nemico di James Bond

In attesa dell'uscita in sala prevista per il 12 novembre, No Time to Die anticipa qualcosa sul nuovo villain Safin raccontato da Rami Malek che lo interpreta.

12 novembre 2020, la data di uscita ce la ricordiamo, giusto? No Time to Die sarà l'ultima volta di Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007 e questo è uno dei motivi per cui non vogliamo perdere l'appuntamento con l'arrivo al cinema del film. La storia infatti inizia con James Bond in pensione, il cui unico impegno è quello di godersi la "vecchiaia" nientemeno che in Giamaica, finché non viene ricontattato da un suo ex collega. Uno scienziato è stato rapito e c'è proprio bisogno di Bond, James Bond, per risolvere la situazione in cui anche l'intero pianeta è a rischio.

Chi è dunque colui che darà filo da torcere all'agente 007? Si chiama Safin, è spietato, folle, crudele e a raccontarcelo è direttamente l'attore che lo interpreta. Nel video qui sotto, Rami Malek spiega chi è il suo personaggio e come lo ha psicologicamente analizzato per dargli vita, tentanto di conferire alla sua figura l'aura più inquietante possibile.



No Time to Die: Rami Malek nel ruolo di Safin - HD

Qui sotto il nuovo trailer italiano di No Time to Die del cui cast, oltre a Craig e Malek, fanno parte anche del cast fanno parte Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Ana de Armas e Christoph Waltz.



No Time to Die: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

