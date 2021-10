No Time to Die tiene la vetta del boxoffice italiano, secondo posto per La scuola cattolica

News Cinema

No Time to Die, l'ultimo James Bond con Daniel Craig, mantiene il primo posto al botteghino italiano del weekend, al secondo posto entra La scuola cattolica.

No Time to Die è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, con 1.530.000 euro incassati nell'ultimo fine settimana, per un totale nostrano di 4.955.000: l'ultimo James Bond con Daniel Craig nel frattempo è uscito anche negli States, dove è partito con 56 milioni di dollari, di questi tempi da non disprezzare ma di certo non all'altezza del botto registrato da Venom: La furia di Carnage che aveva debuttato con 90 e arriverà il 14 anche da noi. In questo momento 007 nel mondo viaggia sui 313.280.000 dollari, per un budget sotto i 300, quindi è ancora a metà del guado per recuperare la cifra investita. Per quanto riguarda il nostro mercato, il record dalla riapertura spetta a Dune, ma ne parliamo più in basso.