No Time to Die supera i 700 mln di dollari e scavalca Fast & Furious 9 nel resto del mondo (ma non negli USA)

Il film di James Bond è il titolo hollywoodiano più visto fuori dagli Stati Uniti dell'era pandemica.

Si legge sui magazine online statunitensti che si occupano di cinema una sorta di notizia che probabilmente ha un interesse più dal loro punto di vista che da quello europeo. Conoscerla, comunque, male non fa. Il weekend cinematografico appena trascorso ha fatto registrare un nuovo incasso totale per No Time to Die. Il film di James Bond ha superato a livello mondiale i 700 milioni di dollari con, nel dettaglio, questo frazionamento: 150 milioni negli Stati Uniti e 558 milioni nel resto del mondo. La notizia è questa: No Time to Die ha sorpassato Fast & Furious 9, per quanto riguarda gli incassi nel resto del mondo, che si era fermato a 548 milioni, e questo risultato fa del film con Daniel Craig la produzione hollywoodiana più di successo al di fuori degli USA in era pandemica.