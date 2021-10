No Time to Die, spin-off per Nomi o Paloma? Risponde la produttrice

News Cinema

I personaggi di Nomi e Paloma in No Time to Die, interpretati da Lashana Lynch e Ana de Armas, sembrano pensati proprio per spin-off o sequel. Ci saranno? Ci risponde Barbara Broccoli.

Mentre No Time to Die, ultimo James Bond con Daniel Craig, è nelle nostre sale ed è appena sbarcato negli Usa, la storica producer della serie Barbara Broccoli ha risposto su eventuali sequel o spin-off concentrati sui personaggi di Nomi (Lashana Lynch, la "nuova 007") e Paloma (la spia cubana di Ana de Armas). In un'epoca in cui la classica "Bond girl" è scomparsa, in un periodo in cui i ruoli per le protagoniste femminili aumentano, non è peregrino domandarselo, ma ecco cosa ha risposto in merito Barbara Broccoli a Fandango:

Il successo di questi film è il personaggio principale, non abbiamo fatto spin-off in passato e non penso che abbiamo piani di farli in futuro, ma chi lo sa?