No Time to Die slitta a ottobre 2021

News Cinema

Il sospetto che No Time to Die subisse un nuovo spostamento è adesso diventato realtà e la MGM fa uscire il venticinquesimo Bond Movie a ottobre 2021, sulla scia di molti altri posticipi.

Come ci aspettavamo e come sta succedendo a numerosi altri film delle major, No Time to Die ha subito un ulteriore slittamento. La data di uscita del venticinquesimo Bond Movie è l'8 ottobre. L'ultima avventura di Daniel Craig nei panni dell'agente con licenza di uccidere sarebbe dovuta arrivare in sala il 2 aprile 2021, ma visto che la pandemia continua a infuriare, la MGM ha optato per il prossimo autunno, come si legge sull'account Twitter dello studio.

NO TIME TO DIE 8 October 2021 pic.twitter.com/HZlNG5kz8t — James Bond (@007) January 22, 2021

Se ben ricordate, nel marzo del 2020 era stato deciso di far uscire il film a novembre, poi c'era stato lo spostamento ad aprile 2021. La decisione di posticiparlo ulteriormente ci sembra sensata, visto che si tratta di un titolo importantissimo, uno spy-movie dal quale ci si aspetta un incasso da capogiro, e quindi è giusto che la gente possa invadere le sale senza paura di contagiarsi e dunque a cuor leggero.

Come sappiamo l'8 di ottobre uscirà anche Morbius, lo spin-off di Spider-Man con protagonista Jared Leto, cinecomic atteso non quanto l'action No Time to Die ma comunque di una notevole importanza, visto il suo illustre protagonista.

Sempre a ottobre, ma il 22, arriverà nei cinema Last Night in Soho di Edgar Wright, inizialmente previsto per il 23 aprile. E’ lo stesso regista a darne notizia su Twitter, scrivendo: “So che alcuni di voi ne saranno dispiaciuti, ma la mia speranza che è possiate godervi il film nel modo in cui desideriamo: al buio, sul grande schermo e insieme a un pubblico". Anche qui l'hype è alle stelle, dal momento che nel cast di questo thriller psicologico ci sono, fra gli altri, Anya Taylor-Joy, Matt Smith e Terence Stamp.

Some news - my new film @lastnightinsoho will now be coming out later in the year. I know some of you may be disappointed, but my hope is more of you will be able to experience it as we intended; in the dark, on a big screen, with an audience. See you at the movies...10/22/21 pic.twitter.com/9DH4alnEyv — edgarwright (@edgarwright) January 22, 2021

Leggi anche La Sony rimanda l’uscita di Ghostbusters: Legacy, Uncharted, Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga

Tornando a No Time to Die, non ci importa di quanto verrà ritardato. Sarà bellissimo vederlo considerandolo una delle prime coccole post Covid-19.