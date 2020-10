No Time to Die rinviato: James Bond uscirà al cinema nel 2021

News Cinema

Dobbiamo attendere qualche altro mese prima di vedere l'ultima volta di Daniel Craig nel ruolo di James Bond. No Time to Die è slittato al 2 aprile 2021.

Un altro colpo viene sferrato alle speranze di ripartenza del cinema nelle sale.

MGM e Universal hanno deciso, comprensibilmente, di non far più uscire il film su James Bond il 12 novembre. La situazione dell'emergenza sanitaria continua a essere incerta negli Stati Uniti (dove tanti esercizi sono ancora chiusi) e non sufficientemente migliorata in molti dei mercati europei, sudamericani e asiatici. Con una decisione sofferta, No Time to Die è stato rinviato al 2 aprile 2021.

Quella data era occupata da Fast & Furious 9, il primo blockbuster americano che a pandemia in corso era slittanto di un intero anno rispetto alla sua uscita prevista. Il film con Vin Diesel e soci, essendo anch'esso un titolo Universal, ha dunque subito un ulteriore ricollocazione. La nuova data di arrivo nelle sale di Fast & Furious 9 da segnare sul calendario è 28 maggio 2021.

Ma le domande che pochi hanno il coraggio di fare ad alta voce sono: sopravviverà il circuito di sale cinematografiche a tutto questo? Cambierà per sempre la fruizione dell'esperienza cinematografica per gli spettatori? Pochi giorni fa, un'ottantina di nomi importanti come quelli di Scorsese, Almodovar, Nolan, Eastwood, Shyamalan, Gerwig e Bay, hanno firmato una lettera inviandola al Congresso degli Stati Uniti affinché prenda provvedimenti per scongiurare il rischio di bancarotta dei circuiti cinematografici.

