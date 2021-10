No Time to Die, record di incassi nel mondo per un film hollywoodiano recente

News Cinema

No Time to Die è riuscito nell'impresa di segnare un record al boxoffice internazionale alla sua uscita: l'ultimo James Bond di Daniel Craig esce tra qualche giorno anche negli Usa. Cosa succederà?

No Time to Die, l'ultimo James Bond interpretato da Daniel Craig, si annuncia come la boccata d'aria di cui necessitava il mercato cinematografico internazionale? A giudicare dalla sua partenza, sembrerebbe proprio questo il caso: dalla sua uscita internazionale nel weekend, per ora non comprendente l'enorme piazza cinese o gli Stati Uniti (che lo attendono a partire dall'8), ha segnato nell'ambito del periodo pandemico un record d'incassi con 119 milioni di dollari, contro una previsione che lo attestava sui 90 alla partenza.

No Time to Die, gli incassi dell'ultimo James Bond al debutto