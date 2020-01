No Time to Die: quanta bellezza nelle nuove foto di scena del film con Daniel Craig!

News Cinema

Un James Bond elegante ma un po’ sgualcito, due Bond girl in bianco, il cattivo di Rami Malek e Jeffrey Wright super cool.

Arrivano da Entertainment Weekly delle nuove foto di scena di No Time to Die, il 25° e nuovo Bond Movie e l'ultimo con protagonista Daniel Craig. E proprio Daniel Craig, anche se ferito e impolverato e con l'abito stazzonato, appare incredibilmente in forma nelle immagini. E dire che dopo Spectre e l'infortunio al ginocchio l'attore aveva dichiarato, lapidario: "Piuttosto che farne un altro, mi taglio le vene!"...

Anche di questa sua riluttanza a proseguire il franchise l'attore ha parlato nell'intervista che accompagna gli scatti che vi mostriamo, dichiarando: "Mi sono dovuto chiedere: sono fisicamente capace di farne un altro, o voglio farne un altro? Perché la telefonata in cui dici a tua moglie 'mi sono rotto una gamba' non è piacevole".

Tornando alle foto, ci regalano due damigelle in bianco - Lashana Lynch e Léa Seydoux - e Rami Malek che scambia due parole con il regista Cary Fukunaga prima o dopo una scena. Coccola il nostro sguardo, infine, un Jeffrey Wright che ha l'aria molto sicura di sé e una mise cool anche se casual.

No Time to Die arriva in sala con Universal Pictures il 9 aprile del 2020 con un cast composto anche da Naomie Harris, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Billy Magnussen, Ben Whishaw.