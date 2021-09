No Time to Die: prevendite alle stelle, i cinema del Regno Unito assumono persone per gestire la Bondmania

News Cinema

Le proiezioni di No Time to Die, in alcune sale del Regno Unito, inizieranno un minuto dopo la mezzanotte del 29 settembre.

I dati delle prevendite di No Time to Die nel Regno Unito stanno anticipando il risultato che il film avrà al box office nel suo primo weekend di programmazione. Dopo quasi 18 mesi di ritardo rispetto alla data di uscita originale, l'emergenza sanitaria e relativa la chiusura delle sale cinematografiche, il film di James Bond rappresenta il vero evento per la rinascita dei cinema, soprattutto oltremanica, essendo il personaggio un patrimonio nazionale. Quella che i media inglesi chiamano la Bondmania, sta rendendo palpabili i risultati ancor prima che si verifichino: No Time to Die si sta inserendo in una scala di guadagno che lo colloca in una posizione subito dopo Skyfall, l'avventura di 007 che ha incassato di più di qualunque altra a livello mondiale con un totale di 1 miliardo e 109 milioni di dollari (di cui 130 solo sul mercato britannico).

No Time to Die: in 24 ore il film ha fatto registrare le prevendite che Spectre aveva raggiunto in un mese

Numerosi multisala di Londra hanno programmato il film in cui Daniel Craig sarà per l'ultima volta James Bond, su più schermi contemporaneamente per garantire per tutto il giorno l'inizio di una proiezione a circa un'ora di distanza dalla successiva (la durata del film è di 2 ore e 43 minuti). Non solo. La prima proiezione in assoluto avverrà 1 minuto dopo la mezzanotte del 29 settembre, quando ci sarà il cambio data del calendario, essendo l'uscita del film fissata in contemporanea mondiale al 30 settembre. I cinema in Gran Bretagna operano a pieno regime con il 100% di posti occupabili, ma alcune regole di distaziamento rimangono in essere. Per gestire al meglio il più grande flusso di spettatori dai tempi di Avengers: Endgame nel 2018, dicono le previsioni, i multisala del Regno Unito hanno assunto del personale extra soltanto per il weekend. Come riporta il Guardian, la catena Vue ha assunto 450 persone per aiutare i suoi 4500 dipendenti distribuiti su 91 multisala.