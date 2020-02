No Time to Die: nuovo poster ufficiale per il 25esimo film di 007

News Cinema

Cresce l'attesa per il quarto e ultimo film in cui Daniel Craig vestirà i panni di James Bond. Al cinema dal 9 aprile 2020.

Un mese e mezzo ci separa dal debutto nei cinema italiani di No Time to Die, il nuovo film di 007, venticinquesimo del canone ufficiale e quarto e ultimo in cui vedremo Daniel Craig nei panni di James Bond. che in Italia è previsto per il prossimo 9 aprile.

Cresce l'attesa e la Universal, che distribuisce il film nel nostro paese e nel mondo, ha diffuso un nuovo poster ufficiale italiano del film, sul quale campeggiano, in primo piano e in un ruvido bianco e nero, spezzato solo dagli occhi azzurrissimi di Craig, i volti di 007 e della Madeleine Swann interpretata da Léa Seydoux.